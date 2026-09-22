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Пондеролёт инженера Игнатьева: почему летающая тарелка из Красноярска так и не оторвалась от Земли

Пондеролёт инженера Игнатьева: почему летающая тарелка из Красноярска так и не оторвалась от Земли

Истории о людях, которые пытались обогнать время и обмануть физику, редко заканчиваются спокойно. Обычно они оставляют после себя горы чертежей, разбитые надежды и споры, которые не утихают десятилетиями.

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