Путин четко обозначил «последнюю черту, после которой будет гарантированное применение». Все-таки Послание оказалось судьбоносным

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ Не след руководителю страны оттягивать решения , их надо решать немедленно по поступлении не давая противнику очнуться . Ну надоели эти предупреждения о мнимых линиях . Увидел -побеждай , здесь важна скорость принятия решений . Люди начинают посмеиваться , так давайте не будем доводить до хохота в стане врага . Формула здесь одна . Мысль- мгновенное решение -и действие

ДП Дмитрий Пузанов Спешка нужна при ловле блох. А когда на кону существование цивилизации - спешка не нужна. Разве сейчас существованию России что-то или кто-то угрожает? Уж не Макрон ли? Не смешите мои тапки. Он уже заявил, что его не так поняли.