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Путин четко обозначил «последнюю черту, после которой будет гарантированное применение». Все-таки Послание оказалось судьбоносным

Путин четко обозначил «последнюю черту, после которой будет гарантированное применение». Все-таки Послание оказалось судьбоносным

Всю значимость и реальную важность, и ценность прозвучавшего Послания еще многие не осознают до конца.

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Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Не след руководителю страны оттягивать решения , их надо решать немедленно по поступлении не давая противнику очнуться . Ну надоели эти предупреждения о мнимых линиях . Увидел -побеждай , здесь важна скорость принятия решений . Люди начинают посмеиваться , так давайте не будем доводить до хохота в стане врага . Формула здесь одна . Мысль- мгновенное решение -и действие
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13 час.
ДП
Дмитрий Пузанов
Спешка нужна при ловле блох. А когда на кону существование цивилизации - спешка не нужна. Разве сейчас существованию России что-то или кто-то угрожает? Уж не Макрон ли? Не смешите мои тапки. Он уже заявил, что его не так поняли.
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7 час.
Андрей Равдин
А когда, интересно, будет сделан вывод о том, что &quot;они не одумались&quot; или одумались? По какому критерию? Это не было обозначено.
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6 час.

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