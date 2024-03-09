Наступило «Время героев»

Личный проект Президента России для участников спецоперации – Высшая школа государственного управления «Время героев».
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