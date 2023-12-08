Марвин Харрисон не решил, будет ли выходить весной на драфт НФЛ. Ему прогнозируют выбор в топ-3

Ресивер-третьекурсник «Огайо Стейт» Марвин Харрисон заявил, что пока не принял решение, выходить ли на драфт НФЛ весной.
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