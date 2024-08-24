Загружаем легковой прицеп правильно — эти советы помогут избежать ДТП

В летний сезон автовладельцы чаще пользуются прицепами к легковым автомобилям: кто-то отправляется в автопутешествие, за город, на дачу, а кто-то использует прицепы для перевозки грузов и материалов для ремонта и строительства.
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