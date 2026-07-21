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Стаббс о брошенной ракетке Бадосы: «Это должна была быть автоматическая дисквалификация»

Ренне Стаббс высказалась о происшествии в матче Паулы Бадосы и Тамары Зиданшек в Яссах. После неудачного смэша испанка в порыве эмоций швырнула ракетку за заднее ограждение корта .

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