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Андре Онана: «МЮ» не выиграл из-за меня: 1-й удар «Баварии», моя ошибка, нужно отыгрываться. Это сложно, ведь мы большой клуб, который хочет взять все трофеи»

Андре Онана: «МЮ» не выиграл из-за меня: 1-й удар «Баварии», моя ошибка, нужно отыгрываться. Это сложно, ведь мы большой клуб, который хочет взять все трофеи»

На 28-й минуте игры Лерой Сане из-за пределов штрафной пробил низом примерно по центру ворот. Онана попытался остановить мяч, и от его рук тот влетел в сетку ворот.

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