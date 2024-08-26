Сквозь оборону: российские военные взяли Северск в полукольцо РИА Новости/Евгений Биятов Сегодня 2,8K прочитали Положение ВСУ усугубляет не только решение Киева бросить в топку курского направления лучшие силы.
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