На Камчатке в онкодиспансере произошла вспышка гепатита В и С

Вспышка острых форм вирусного гепатита В и С зафиксирована в Камчатском онкологическом диспансере. Заражение выявлено больше чем у 30 пациентов, сообщил 18 января руководитель краевого минздрава Александр Гашков.
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