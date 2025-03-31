За словами Путина всегда идут действия, предупредил американский подполковник Дэниел Дэвис. "Кир Стармер, Эммануэль Макрон, очевидно, Зеленский - они всё время делают разного рода смелые заявления, которые ничем не подкреплены в реальности", - указал американец.