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Культуромания

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Игорь Бутман, Сергей Безруков и Московский джазовый оркестр в клипе «Русь. Ожившая картина»

Игорь Бутман, Сергей Безруков и Московский джазовый оркестр в клипе «Русь. Ожившая картина»

К 65-летнему юбилею народного артиста России Игоря Бутмана Московский джазовый оркестр под управлением маэстро представил первый в своей истории музыкальный клип — «Русь.

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