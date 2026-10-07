ЕС отложит на год новые требования по выбросам метана Евросоюз предоставит экспортерам нефти и газа дополнительный год для подготовки к новым требованиям по выбросам метана, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Правительство РФ ...
- ВГ 500 ракет Patriot...
- Ноев ковчег в Тур...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым