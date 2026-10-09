Эксперт Президентской академии: пенсии за 4 ноября выплатят досрочно

Русские пенсионеры получат выплаты досрочно из-за Дня народного единства 4 ноября. Эксперт Татьяна Подольская пояснила, что пенсии перечислят 3 ноября тем, кто получает их в обычные дни и 4 ноября.
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