Законы любви: История несчастной страсти, объединившей Успенскую, Буланову и Бузову

сделай эту запись оригинальной] После нашумевших скандалов вокруг неудачных пластических операций и горьких слез по утраченной мечте о «бразильской попе» певица Любовь Успенская осваивает юмористическое амплуа.
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