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Профессор Сергеев: КТ и МРТ способны выявить рак до появления первых симптомов

Профессор Сергеев: КТ и МРТ способны выявить рак до появления первых симптомов

Современные методы лучевой диагностики, такие как компьютерная и магнитно-резонансная томография, позволяют обнаруживать злокачественные новообразования размером от 5 мм ещё до появления клинических симптомов.

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