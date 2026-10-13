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«Эта девушка его подставила, потому что хотела хайпа»: Елена Гребенщикова впервые призналась, как пережила скандал

«Эта девушка его подставила, потому что хотела хайпа»: Елена Гребенщикова впервые призналась, как пережила скандал

Этим летом личная жизнь певца Ираклия Пирцхалавы активно обсуждалась в Сети. Поводом стало заявление модели Екатерины Лукьяновой о том, что она ждет от артиста ребенка.

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