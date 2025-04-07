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Царьград

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Панама отзывает посла из России спустя 2 месяца после назначения

Панама отзывает посла из России спустя 2 месяца после назначения

Министерство иностранных дел Панамы отозвало посла в России, Холмана Делберта Катлина Тодда, всего через два месяца после его назначения.

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Комментарии
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ТГ
Татьяна Гусева
Панама тоже ведёт какую-то странную игру...
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