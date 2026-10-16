Евгений Карась, бывший лидер ультраправой организации С14, а ныне командир 413-го полка Сил беспилотных систем «Рейд», в своём Telegram-канале призвал к силовому захвату всех храмов канонической Украинской Православной Церкви Московского Патриархата в Украине.
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