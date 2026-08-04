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Журнал «Профиль»

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США готовятся из экономии сокращать дипмиссии

Госдепартамент уведомил конгресс о планах закрыть пять американских дипломатических представительств за рубежом Решение затронет миссии США в Виннипеге (Канада), Нагое (Япония), Дуале (Камерун), Медане (Индонезия) и Сент-Джорджесе (Гренада), сообщило агентство со ссылкой на источники.

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