США готовятся из экономии сокращать дипмиссии

Госдепартамент уведомил конгресс о планах закрыть пять американских дипломатических представительств за рубежом Решение затронет миссии США в Виннипеге (Канада), Нагое (Япония), Дуале (Камерун), Медане (Индонезия) и Сент-Джорджесе (Гренада), сообщило агентство со ссылкой на источники.