Стали известны первые подробности The Outer Worlds 2

Стали известны первые подробности The Outer Worlds 2Ранее сегодня Microsoft объявила, что The Outer Worlds 2 от Obsidian будет представлена на презентации в стиле Direct сразу после Xbox Summer Showcase, запланированной на 8 июня.
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