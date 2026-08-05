Американские военные потратили 80 процентов запасов своих ракет для ПВО

Американские военные израсходовали почти 80% своих перехватчиков для ключевой системы противоракетной обороны, и высокопоставленные американские военачальники предупреждают, что запасы боеприпасов в Пентагоне «опасно низки».
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