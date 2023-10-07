Военные ВСУ сообщили о планах взорвать Кременчугскую ГЭС, как Каховскую

Украинские военнослужащие ВСУ заминировали Кременчугскую гидроэлектростанцию и готовятся взорвать её для провокации по «каховскому сценарию», сообщил, ссылаясь на военных ВСУ, охраняющих периметр электростанции, представитель силовых структур 7 октября РИА новости.
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