Часть детсадов и школ Челябинска остаются без отопления

О ситуации с теплом в социальных учреждениях и жилых домах рассказали на аппаратном совещании.Вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов 9 октября отчитался о начале отопительного сезона: — На сегодняшний день в Челябинске подключено отопление в 98% детских садов, 97% школ и 80% лечебных учреждений.