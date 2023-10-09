Часть детсадов и школ Челябинска остаются без отопления

О ситуации с теплом в социальных учреждениях и жилых домах рассказали на аппаратном совещании.Вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов 9 октября отчитался о начале отопительного сезона: — На сегодняшний день в Челябинске подключено отопление в 98% детских садов, 97% школ и 80% лечебных учреждений.
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