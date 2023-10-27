Режиссер Богомолов провел на ВДНХ экскурсию для студентов

МОСКВА, 27 октября, ФедералПресс. Режиссер Константин Богомолов провел экскурсию на ВДНХ в рамках образовательной программы «Экскурсии со Знанием», разработанной российской компанией «Знание» для международной выставки и форума «Россия», сообщают РИА Новости.
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