Российские таксисты пожаловались в ФАС на АвтоВАЗ

Ассоциация "Национальный совет такси" (НСТ) обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с требованием проверить АвтоВАЗ на предмет возможного завышения цен на модели автомобилей Lada Granta и Lada Vesta для такси.
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