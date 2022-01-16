К бойкоту QR-кодов присоединились больше 150 заведений Петербурга

В Петербурге более 150 заведений официально отказываются проверять QR-коды у посетителей. К бойкоту QR-кодов, объявленному ресторатором Александром Коноваловым, присоединились рестораны, бары, кальянные, студии йоги, магазины и банные комплексы.
В Петербурге более 150 заведений официально отказываются проверять QR-коды у посетителей. К бойкоту QR-кодов, объявленному ресторатором Александром Коноваловым, присоединились рестораны, бары, кальянные, студии йоги, магазины и банные комплексы.
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