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К бойкоту QR-кодов присоединились больше 150 заведений Петербурга

К бойкоту QR-кодов присоединились больше 150 заведений Петербурга

В Петербурге более 150 заведений официально отказываются проверять QR-коды у посетителей. К бойкоту QR-кодов, объявленному ресторатором Александром Коноваловым, присоединились рестораны, бары, кальянные, студии йоги, магазины и банные комплексы.

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