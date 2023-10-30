Лыжную трассу подготовили энтузиасты в парке рядом с Петрозаводском

В поселке Новая Вилга Прионежского района местные активисты подготовили лыжную трассу. В парке «ПаркВилль», о котором наш сайт не раз рассказывал, местные жители подготовили с помощью снегоходов лыжную трассу.
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