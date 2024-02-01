В России предложили судить поддерживающих Украину артистов

Судить поддерживающих Украину российских артистов предложили в МИД России. Так в министерстве ответили на сообщение агентства Bloomberg о том, что ведомство «приказало» своим зарубежным дипломатам преследовать выступающих в поддержку Украины российских артистов и знаменитостей.
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