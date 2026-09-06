БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Сводки СВО, 6 сентября, главное: Святогорск наш, спасать ВСУ из «Волчанского котла» поручено женщинам

Сводки СВО, 6 сентября, главное: Святогорск наш, спасать ВСУ из «Волчанского котла» поручено женщинам

1655-й день спецоперации. В Киеве бесследно исчез куратор украинских мошеннических колл-центров Радомир Маркуш На фото: мобильная зенитная установка во время работы в зоне СВО.

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