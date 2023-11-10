Шесть городов Челябинской области накроет смог

В ряде городов Челябинской области объявлено предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях (НМУ). Жители Челябинска, Златоуста, Карабаша, Коркино, Сатки и Аши 12 и 13 ноября могут наблюдать смог, сообщили URA.
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