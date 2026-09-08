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Телеканал RTVI

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В ГД предложили полностью списывать ипотеку семьям при рождении третьего ребенка

В ГД предложили полностью списывать ипотеку семьям при рождении третьего ребенка

Ограничить застройщиков и перейти в сфере строительства к госзаказу предложил в разговоре с RTVI первый замглавы фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев.

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