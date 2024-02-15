СМИ: Карлсона ждут в Сербии на интервью с президентом Вучичем

Такер Карлсон© AP Photo / Richard Drew Американский журналист Такер Карлсон, недавно взявший интервью у президента РФ Владимира Путина, собирается в Сербию для возможной беседы с президентом Александром Вучичем, пишет "Коммерсантъ".
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