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Царьград

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Такого и врагу не пожелаешь: Сбылось печальное пророчество Талькова о Пугачёвой - "один знал это". Наджиев раскрыл закулисные тайны

Такого и врагу не пожелаешь: Сбылось печальное пророчество Талькова о Пугачёвой - "один знал это". Наджиев раскрыл закулисные тайны

В начале 90-х у певца Игоря Наджиева был резкий взлёт карьеры и его песни звучали из каждого радио, но внезапно он пропал, объявившись всего лишь несколько лет назад.

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