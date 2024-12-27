В ХМАО лишь половина зимников введена в эксплуатацию

В Югре на конец декабря введена в эксплуатацию лишь половина зимних дорог. Такие данные прозвучали на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, которое провел губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук.
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