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СССР-Россия

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Надоело мне то, как украинцы рассказывают россиянам про высокие цены в России

Надоело мне то, как украинцы рассказывают россиянам про высокие цены в России

Полки магазинов забиты отечественными товарами В общем, надоело мне то, как украинцы рассказывают россиянам про высокие цены в России.

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Комментарии
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Jolie
смотрю на Ютубе  блогера, который рассказывает  о рынках Одессы и показывает продукты и цены..... так вот один из продавцов Александр Модестович продаёт на &quot;Привозе&quot; как он говорит СКУМБРИЙКУ ,которая &quot;божественно вкусная&quot;, за 700 гривен ..это 1631 росс.рубль. На мой взгляд это космическая цена для скумбрии и данный персонаж обычный БАРЫГА( И рассказала об этом потому что поразилась такой цене на скумбрию и  бахвальству одесского продавцы рыбы и ....не считают они  Одессу русским городом. это я поняла тоже очень точно.
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18 час.
Сергей
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15 час.

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