Надоело мне то, как украинцы рассказывают россиянам про высокие цены в России

Jolie

смотрю на Ютубе блогера, который рассказывает о рынках Одессы и показывает продукты и цены..... так вот один из продавцов Александр Модестович продаёт на "Привозе" как он говорит СКУМБРИЙКУ ,которая "божественно вкусная", за 700 гривен ..это 1631 росс.рубль. На мой взгляд это космическая цена для скумбрии и данный персонаж обычный БАРЫГА( И рассказала об этом потому что поразилась такой цене на скумбрию и бахвальству одесского продавцы рыбы и ....не считают они Одессу русским городом. это я поняла тоже очень точно.