Потомки ветеранов не могут добиться перехода к мемориалу павшим воинам

Люди готовы круглый год ухаживать за памятников, но зимой прохода нетфото стопкадр видео паблика Народный фронт Карелии Жители пудожской деревни Гакугса просят к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне оборудовать переход через канаву к памятнику павшим защитникам.