Потомки ветеранов не могут добиться перехода к мемориалу павшим воинам

Люди готовы круглый год ухаживать за памятников, но зимой прохода нетфото стопкадр видео паблика Народный фронт Карелии Жители пудожской деревни Гакугса просят к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне оборудовать переход через канаву к памятнику павшим защитникам.
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