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Газета.ру

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Казань получила жирафов из Намибии, их впервые за 19 лет доставили самолетом

Казань получила жирафов из Намибии, их впервые за 19 лет доставили самолетом

Восемь жирафов из Намибии прибыли в Казань чартерным рейсом на грузовом самолете Ил-76. Это первая за 19 лет авиаперевозка жирафов в Россию, сообщил казанский мэр Ильсур Метшин.

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