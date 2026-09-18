Казань получила жирафов из Намибии, их впервые за 19 лет доставили самолетом

Восемь жирафов из Намибии прибыли в Казань чартерным рейсом на грузовом самолете Ил-76. Это первая за 19 лет авиаперевозка жирафов в Россию, сообщил казанский мэр Ильсур Метшин.
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