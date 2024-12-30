Заноза
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Заноза

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Последние события в мире с юмором и ехидной улыбкой

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Комментарии
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владимир рябченко
Вспомнилось сталинское: Демократия - это власть народа!!! Но президент США уточнил: власть американского народа...
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10 час.
Юрий Ковалев
Любая демократия это в первую очередь вседозволенность .
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4 час.
ВЗ
Вячеслав Зязев
Чем свободнее общество, тем выше потребность в ограничениях и запретах! (Из теории социальных систем!). Чем выше образованность общества, тем выше число дебилов, болеющих параноидальными идеями, например, либерализмом, демократией, толерантностью или «здоровым образом жизни». Парадокс! Никто внятно не может описать, что такое «свобода», но количество борцов за свободу зашкаливает мыслимые пределы! Парадокс ещё и в том, указанные борцы даже не представляют внятно, а что и как будет выглядеть в результате «победы в борьбе за свободу». Рекомендация: Эстонским и Украинским хуторянам - написанное не читать! Таки и зглузду може зьихати!
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2 час.

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