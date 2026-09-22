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Медведев посоветовал немцам избавиться от Мерца прежде войны с Россией

Медведев посоветовал немцам избавиться от Мерца прежде войны с Россией

В интересах немцев не повторять свой печальный опыт и сменить канцлера до того, как он втянет Германию в войну с Россией.

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