Военнослужащее Армии России выбили боевиков ВС киевского режима из укреплений на территории курского пограничья и взяли в качестве трофеев обнаруженные в окопах гранаты образца Организации Североатлантического договора.
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