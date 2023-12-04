Аршавин заявил, что «Зенит» надломился после второго гола «Локомотива»

Заместитель генерального директора “Зенита”, бывший футболист Андрей Аршавин объяснил, с чем связано поражение петербургской команды от московского “Локомотива” в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), и заявил, что поле в Москве было подготовлено хорошо.
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