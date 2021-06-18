Любопытно, однако

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    Так ты-ж посмотри: ЭТО СОВОК 114%! Обещания, посулы и "кривые зеркала".Ну, теперь заживём!

Станут ли россияне богаче,если запретить микрофинансовые организации?

Станут ли россияне богаче,если запретить микрофинансовые организации?

Независимый взгляд со стороны Бедность россиян почему-то связали с микрофинансовыми организациями.

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Евгений Натесов
В микрофинансовые организации обращаются только алкаши-наркоманы или полные идиоты.
Игорь Тихонов
Обращение в МКО - это просто прыжок в пропасть.
Зинфира Давлетова
В любом случае, МКО должны работать в русле Законов РФ.
Евгений Натесов
А они разве работают вне закона?
Игорь Кузнецов
А как работали "пирамиды" времён 90-х? Пока дали возможность "откачать" у населения деньги - Закона не было и Мавроди посадили через сколько лет после начала его махинаций с построением "пирамиды" МММ? И государство тогда само "играла" в ГКО, обещав большие проценты, а потом дефолт.
Евгений Натесов
Зачем тв мне это рассказываешь?
Игорь Кузнецов
Сами написали "разве работают вне закона". Закон о микрокредитных оранизациях около года назад приняли. До этого никого не волновало как они работают и под какие проценты дают кредиты. То же и с коллекторами. Регламентировали их деятельность после ряда убийств должников и их малолетних детей.
Евгений Натесов
Так работали они вне закона или нет? Просто ответь, если влез с ответом, или ты еврей?
Игорь Кузнецов
Они работали по тем законам, которые были. И это упущение нашего ЦБ РФ, нужно было сразу регламентировать деятельность МКО. Не горячитесь, лучше почитайте спокойно всю "цепочку". Относительно национальности - записано русский, а сколько кровей и каких во мне - это вопрос к предкам :-)
Евгений Натесов
Так значит законов не нарушали?.. Так хули ты, еврейская морда, тут пиздишь...
HotRS
Может тебе станет легче от того, что коллекторы тебя прессанут по полной не нарушая закона? Поверь, ты даже можешь быть вообще не при делах. Моего знакомого прессовали коллекторы только за то, что какой-то м..к дал его номер телефона.
Евгений Натесов
Станет тяжелее. А я что-то про коллекторов говорил?
Nata
Ростовщики на Руси ни когда не были в почете.
Георгий Михалев
Нужно расширять сеть МФО, если так много идиотов брать бабки под такой процент.
Наталия
Бедность россиян связана не с наличием МФО, а с политикой государства. А наличие грабительских и откровенно жульнических МФО- тоже часть этой политики.
Алексей
В бедности россиян виновато правительство. Поэтому пусть МФО загоняют их окончательно в бедность и пожизненные долги. Интересная логика у защитника МФО. По мне так их все закрыть надо. Чтобы избавить население от соблазна утонуть в долгах. Все это вранье про бедность обращающихся в МФО. МФО готовы выдавать деньги хоть бедным, хоть богатым. Им все равно. Главное тут не чья-то бедность, а желание получить огромные прибыли.
Игорь Кузнецов
Богатым то зачем в МФО занимать? Они рассчитывают как раз на тех, кто попал в затруднительную финансовую ситуацию. А потом у них квартиры или дома "отжимают" в счёт уплаты долга.
Алексей
Я к тому что МФО без разницы кого и когда грабить. Такие бешенные проценты должны быть запрещены на законодательном уровне. Чтобы те кто попал в затруднительное положение не попали в безысходное положение. И мое мнение, что пора прекратить пропаганду лозунга " бери сегодня, плати завтра". Банкиров тоже пора урезать в навязывании кредитов. Они тут тоже соревнуются с МФО, загоняя нас в кредитные долги по самую маковку.
Игорь Кузнецов
Их ограничили около года назад - не более 365% годовых.
Алексей
Это какие-то невероятные цифры. Наверное некоторые банки сами организовали через подставных лиц часть МФО)))))
Игорь Кузнецов
Вполне возможно. Сейчас максимум - 1% в день проценты по займу. Обычно пишут 0,3% - но у нас люди чудные, они думают это в год. Или проходимцы. Думают не отдать ни кредит, ни проценты по нему. Правда сейчас вроде бы ограничили этими 365% с выданной суммы. Дальше коллекторы "выбивают".
Алексей
Самое простое решение проблемы-это законодательно закрыть эти сомнительные организации.
дмитрий казанцев
Миронов набивает себе цену перед выборами,так что думайте сами.Лично я сам брал деньги в микрозайме,но я думал смогу ли я отдать долг
дмитрий казанцев
А чтобы не вылазить в кабалу,подумайте 100 раз
Игорь Кузнецов
"Залазить в кабалу" как я понял :-) А вот вылезти из кабалы - практически невозможно.
Евгений Натесов
Алексей трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
Pciha Ivanova
Это не столько кабала, сколько прямой путь к развалу государства! Про Людмилу Путину у белорусов говорят: "Муж и жена - одна сатана!" Пусть даже жена бывшая!
Алексей Сафронов
Обычное пустобольство, которым пользуются перед выборами всевозможные мироновы, платошкины и иже насральные 😁! Каждый из них прекрасно понимает, что БЕДНОСТЬ, не всегда социальное явление, но у пустоболов свои цели: сеять социальную рознь и тем самым прославлять себя "справедливых и заботливых".
Александр Рязанский
Миронов, как всегда с кашей во рту! Ау..."народный" избранник: губит людей не пиво(микрозаймы) - губит людей гиблая вода ( кредиты банков) Запретите банкам, да микрухам тоже, выдавать кредиты больше ставки рефинансирования в год и аннулируйте все кредитные истории старше пяти лет или упраздните к черту все Бюро кредитных историй. Разрешите судам, не только безоговорочно вешать долги на заемщиков, но и на банки. Впарил ненормальный кредит,под большие проценты, обманул банк заемщика, плати банк сам, а заемщику деньги как приз. Пора браться за банки и первым надо отсношать Сбер с Грефом, потом Россельхозбанк и т.д. Банки не должны заниматься узаконенным ростовщичеством
Игорь Кузнецов
Ставка рефинансирования ЦБ РФ, она же ключевая ставка, на сегодня (2021 год, июнь) составляет 5,5% годовых. Год назад она была 4,25%. Практически это ставка по которой комбанки берут ссуду в ЦБ РФ. И кто будет работать с нулевой рентабельностью? Комбанки выдают кредиты заёмщикам и ничего не зарабатывают? Пусть их прибыль - 3%. Ещё надо предусмотреть невозврат кредитов, порядка 2%. Значит кредиты (без господдержки из бюджета) комбанки будут выдавать 5,5+3+2=10,5 (процентов годовых). И это минимум.
Александр Рязанский
Я прекрасно знаю, что такое ставка рефинанс, но почему законодательно не пресечь навар от ст.реф-ния в 300-400%? Это нормально, это, по вашему нулевая рентабельность? Банкам вообще нгадо запретить зарабатывать! Существовать только на гос.дотации. Частных банков не должно быть! Банки зло! Скорее бы война и первым пойду взрывать все банки!
Евгений Натесов
В детстве в войнушку не наигрался? Или ещё ребёнок?
Александр Рязанский
У этого ребенка уже яйца седые, а ты что...глаза мандой себе обшил? Вообще ничего не соображаешь?
Евгений Натесов
Не наигрался в войнушку?
Александр Рязанский
Нет, и война это не игра! Советую это запомнить! Вам небокоптителям этого не понять!
Евгений Натесов
Вот именно. А ты, придурок, "Скорее бы война". А что значит "небокоптители"?
сергей отказ от доллара и срочно
тех кто устроил эти займы есть ВРАГ НАРОДА и РОССИИ и страна должна знать этих выродков в лицо , судить и садить эту МРАЗЬ
Алексей Плескач
МФО, действующие в строгом соответствии с действующим законодательством - пусть существуют. Благоразумный, у кого всё в порядке - туда не сунется. А те, кто суётся - у тех проблемы. С кредитным рейтингом и ещё чем. Или безвыходное положение. Да! Аппетиты МФО требуется сильно урезать. Бесспорно! Мифология по поводу супруги - бывшей! - нашего Владимира Владимировича - в ТАКОЙ статье - говорит обо всём. И по Миронову удар. Эээх... Да кто ж из целевой аудитории и Миронова и - нашего Путина - это читать будет то?!? Навальнята - те будут. И прочие "рэволюционэры". И только!
Игорь Кузнецов
Согласен. Финансовая безграмотность наших граждан иногда просто поражает. Кто "суётся" в МФО - вот в чём вопрос. Масса других есть возможностей "перехватить денег" в случае чего.
HotRS
Афтар поставил все с ног на голову. Предложение возникает если есть спрос. Если все будут зарабатывать достойно, то и предложения не будет. Конечно, всегда найдутся такие, которым не хватает. Но их будет значительно меньше и суммы будут брать меньшие. А ликвидация МФО проблемы не решит.
Игорь Кузнецов
"Достойно" понятие относительное. Правильно написали "всегда найдутся такие, которым не хватает", на них и рассчитывают. Яркий пример - молодой человек продал свою почку чтобы купить новый айфон.
HotRS
Запрет МФО проблемы не решит. Это как проституция в СССР.
Miner Markov
государство через ипотеку и через МФО загоняет людей в кабалу - чем больше должен, тем больше подчинен и управляем...
Евгений Натесов
Так на то оно и государство что бы управлять.
Евгений Натесов
Запрет игровых автоматов и т. п. решил проблему игромании.
Евгений Натесов
Так все зарабатывают достойно.
HotRS
Ипотека это хорошо, но только тогда, когда нужно 3,5 млн, а в наличии есть, скажем, только 3 млн, но не хватает 500 тыщ. МФО тоже неплохо, но только пару тыщ до зарплаты. Вот сравнение отечественных и амеровских МФО. http://marker.to/AIHLpZ "Займ до зарплаты рассчитан на оплату срочных и небольших расходов. Сумма и срок подбираются так, чтобы такой заем было легко погасить одним платежом, который вычитается из регулярного дохода."
HotRS
Опять 25 о достойных заработках ((( Не запрет, а игровые зоны. Это раз. Два, никуда автоматы не делись, просто ушли в подполье или инет. Их периодически обнаруживают, закрывают, а потом они возрождаются. Под крышей.
Евгений Натесов
Да, заработки достойны. Что не так? Игромании нет, нет таких масштабов. Игровые зоны вроде как и не работают толком. Так что вопрос игромании закрыт.
HotRS
К достойным зарплатам. http://marker.to/79NMLV Недавно у нас командировали почтальонов за 100 км. Местные забастовали, ну какой дурак будет работать за минималку. А лет 10 назад наших водителей отправляли в Сочи. Местные не хотели работать за 30 т.р.. У наших были зарплаты на тот момент около 16 т.р.. Они и сейчас получают 18-20. А контора одна и та же.
Евгений Натесов
Твой комментарий скрыт.
HotRS
А я вижу. Ну ничего, продублирую. С уточняющим исправлением. К достойным зарплатам. http://marker.to/79NMLV Недавно наших почтальонов отправили в командировку за 100 км. Местные забастовали, ну какой дурак будет работать за минималку. А лет 10 назад наших водителей отправляли в Сочи. Местные не хотели работать за 30 т.р.. У наших были зарплаты на тот момент около 16 т.р.. Они и сейчас получают 18-20. А контора одна и та же.

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