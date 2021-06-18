Станут ли россияне богаче,если запретить микрофинансовые организации?

Любопытно, однакоПолитикаСтанут ли россияне богаче,если запретить микрофинансовые организации? Независимый взгляд со стороны Бедность россиян почему-то связали с микрофинансовыми организациями.Вернуться к статье529НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕвгений НатесовВ микрофинансовые организации обращаются только алкаши-наркоманы или полные идиоты.Игорь ТихоновОбращение в МКО - это просто прыжок в пропасть.Зинфира ДавлетоваВ любом случае, МКО должны работать в русле Законов РФ.Евгений НатесовА они разве работают вне закона?Игорь КузнецовА как работали "пирамиды" времён 90-х? Пока дали возможность "откачать" у населения деньги - Закона не было и Мавроди посадили через сколько лет после начала его махинаций с построением "пирамиды" МММ? И государство тогда само "играла" в ГКО, обещав большие проценты, а потом дефолт.Евгений НатесовЗачем тв мне это рассказываешь?Игорь КузнецовСами написали "разве работают вне закона". Закон о микрокредитных оранизациях около года назад приняли. До этого никого не волновало как они работают и под какие проценты дают кредиты. То же и с коллекторами. Регламентировали их деятельность после ряда убийств должников и их малолетних детей.Евгений НатесовТак работали они вне закона или нет? Просто ответь, если влез с ответом, или ты еврей?Игорь КузнецовОни работали по тем законам, которые были. И это упущение нашего ЦБ РФ, нужно было сразу регламентировать деятельность МКО. Не горячитесь, лучше почитайте спокойно всю "цепочку". Относительно национальности - записано русский, а сколько кровей и каких во мне - это вопрос к предкам :-)Евгений НатесовТак значит законов не нарушали?.. Так хули ты, еврейская морда, тут пиздишь...HotRSМожет тебе станет легче от того, что коллекторы тебя прессанут по полной не нарушая закона? Поверь, ты даже можешь быть вообще не при делах. Моего знакомого прессовали коллекторы только за то, что какой-то м..к дал его номер телефона.Евгений НатесовСтанет тяжелее. А я что-то про коллекторов говорил?NNataРостовщики на Руси ни когда не были в почете.ГМГеоргий МихалевНужно расширять сеть МФО, если так много идиотов брать бабки под такой процент.ННаталияБедность россиян связана не с наличием МФО, а с политикой государства. А наличие грабительских и откровенно жульнических МФО- тоже часть этой политики.ААлексейВ бедности россиян виновато правительство. Поэтому пусть МФО загоняют их окончательно в бедность и пожизненные долги. Интересная логика у защитника МФО. По мне так их все закрыть надо. Чтобы избавить население от соблазна утонуть в долгах. Все это вранье про бедность обращающихся в МФО. МФО готовы выдавать деньги хоть бедным, хоть богатым. Им все равно. Главное тут не чья-то бедность, а желание получить огромные прибыли.Игорь КузнецовБогатым то зачем в МФО занимать? Они рассчитывают как раз на тех, кто попал в затруднительную финансовую ситуацию. А потом у них квартиры или дома "отжимают" в счёт уплаты долга.ААлексейЯ к тому что МФО без разницы кого и когда грабить. Такие бешенные проценты должны быть запрещены на законодательном уровне. Чтобы те кто попал в затруднительное положение не попали в безысходное положение. И мое мнение, что пора прекратить пропаганду лозунга " бери сегодня, плати завтра". Банкиров тоже пора урезать в навязывании кредитов. Они тут тоже соревнуются с МФО, загоняя нас в кредитные долги по самую маковку.Игорь КузнецовИх ограничили около года назад - не более 365% годовых.ААлексейЭто какие-то невероятные цифры. Наверное некоторые банки сами организовали через подставных лиц часть МФО)))))Игорь КузнецовВполне возможно. Сейчас максимум - 1% в день проценты по займу. Обычно пишут 0,3% - но у нас люди чудные, они думают это в год. Или проходимцы. Думают не отдать ни кредит, ни проценты по нему. Правда сейчас вроде бы ограничили этими 365% с выданной суммы. Дальше коллекторы "выбивают".ААлексейСамое простое решение проблемы-это законодательно закрыть эти сомнительные организации.дмитрий казанцевМиронов набивает себе цену перед выборами,так что думайте сами.Лично я сам брал деньги в микрозайме,но я думал смогу ли я отдать долгдмитрий казанцевА чтобы не вылазить в кабалу,подумайте 100 разИгорь Кузнецов"Залазить в кабалу" как я понял :-) А вот вылезти из кабалы - практически невозможно.Евгений НатесовАлексей трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...Pciha IvanovaЭто не столько кабала, сколько прямой путь к развалу государства! Про Людмилу Путину у белорусов говорят: "Муж и жена - одна сатана!" Пусть даже жена бывшая!Алексей СафроновОбычное пустобольство, которым пользуются перед выборами всевозможные мироновы, платошкины и иже насральные 😁! Каждый из них прекрасно понимает, что БЕДНОСТЬ, не всегда социальное явление, но у пустоболов свои цели: сеять социальную рознь и тем самым прославлять себя "справедливых и заботливых".Александр РязанскийМиронов, как всегда с кашей во рту! Ау..."народный" избранник: губит людей не пиво(микрозаймы) - губит людей гиблая вода ( кредиты банков) Запретите банкам, да микрухам тоже, выдавать кредиты больше ставки рефинансирования в год и аннулируйте все кредитные истории старше пяти лет или упраздните к черту все Бюро кредитных историй. Разрешите судам, не только безоговорочно вешать долги на заемщиков, но и на банки. Впарил ненормальный кредит,под большие проценты, обманул банк заемщика, плати банк сам, а заемщику деньги как приз. Пора браться за банки и первым надо отсношать Сбер с Грефом, потом Россельхозбанк и т.д. Банки не должны заниматься узаконенным ростовщичествомИгорь КузнецовСтавка рефинансирования ЦБ РФ, она же ключевая ставка, на сегодня (2021 год, июнь) составляет 5,5% годовых. Год назад она была 4,25%. Практически это ставка по которой комбанки берут ссуду в ЦБ РФ. И кто будет работать с нулевой рентабельностью? Комбанки выдают кредиты заёмщикам и ничего не зарабатывают? Пусть их прибыль - 3%. Ещё надо предусмотреть невозврат кредитов, порядка 2%. Значит кредиты (без господдержки из бюджета) комбанки будут выдавать 5,5+3+2=10,5 (процентов годовых). И это минимум.Александр РязанскийЯ прекрасно знаю, что такое ставка рефинанс, но почему законодательно не пресечь навар от ст.реф-ния в 300-400%? Это нормально, это, по вашему нулевая рентабельность? Банкам вообще нгадо запретить зарабатывать! Существовать только на гос.дотации. Частных банков не должно быть! Банки зло! Скорее бы война и первым пойду взрывать все банки!Евгений НатесовВ детстве в войнушку не наигрался? Или ещё ребёнок?Александр РязанскийУ этого ребенка уже яйца седые, а ты что...глаза мандой себе обшил? Вообще ничего не соображаешь?Евгений НатесовНе наигрался в войнушку?Александр РязанскийНет, и война это не игра! Советую это запомнить! Вам небокоптителям этого не понять!Евгений НатесовВот именно. А ты, придурок, "Скорее бы война". А что значит "небокоптители"?сергей отказ от доллара и срочнотех кто устроил эти займы есть ВРАГ НАРОДА и РОССИИ и страна должна знать этих выродков в лицо , судить и садить эту МРАЗЬАлексей ПлескачМФО, действующие в строгом соответствии с действующим законодательством - пусть существуют. Благоразумный, у кого всё в порядке - туда не сунется. А те, кто суётся - у тех проблемы. С кредитным рейтингом и ещё чем. Или безвыходное положение. Да! Аппетиты МФО требуется сильно урезать. Бесспорно! Мифология по поводу супруги - бывшей! - нашего Владимира Владимировича - в ТАКОЙ статье - говорит обо всём. И по Миронову удар. Эээх... Да кто ж из целевой аудитории и Миронова и - нашего Путина - это читать будет то?!? Навальнята - те будут. И прочие "рэволюционэры". И только!Игорь КузнецовСогласен. Финансовая безграмотность наших граждан иногда просто поражает. Кто "суётся" в МФО - вот в чём вопрос. Масса других есть возможностей "перехватить денег" в случае чего.HotRSАфтар поставил все с ног на голову. Предложение возникает если есть спрос. Если все будут зарабатывать достойно, то и предложения не будет. Конечно, всегда найдутся такие, которым не хватает. Но их будет значительно меньше и суммы будут брать меньшие. А ликвидация МФО проблемы не решит.Игорь Кузнецов"Достойно" понятие относительное. Правильно написали "всегда найдутся такие, которым не хватает", на них и рассчитывают. Яркий пример - молодой человек продал свою почку чтобы купить новый айфон.HotRSЗапрет МФО проблемы не решит. Это как проституция в СССР.MMMiner Markovгосударство через ипотеку и через МФО загоняет людей в кабалу - чем больше должен, тем больше подчинен и управляем...Евгений НатесовТак на то оно и государство что бы управлять.Евгений НатесовЗапрет игровых автоматов и т. п. решил проблему игромании.Евгений НатесовТак все зарабатывают достойно.HotRSИпотека это хорошо, но только тогда, когда нужно 3,5 млн, а в наличии есть, скажем, только 3 млн, но не хватает 500 тыщ. МФО тоже неплохо, но только пару тыщ до зарплаты. Вот сравнение отечественных и амеровских МФО. http://marker.to/AIHLpZ "Займ до зарплаты рассчитан на оплату срочных и небольших расходов. Сумма и срок подбираются так, чтобы такой заем было легко погасить одним платежом, который вычитается из регулярного дохода."HotRSОпять 25 о достойных заработках ((( Не запрет, а игровые зоны. Это раз. Два, никуда автоматы не делись, просто ушли в подполье или инет. Их периодически обнаруживают, закрывают, а потом они возрождаются. Под крышей.Евгений НатесовДа, заработки достойны. Что не так? Игромании нет, нет таких масштабов. Игровые зоны вроде как и не работают толком. Так что вопрос игромании закрыт.HotRSК достойным зарплатам. http://marker.to/79NMLV Недавно у нас командировали почтальонов за 100 км. Местные забастовали, ну какой дурак будет работать за минималку. А лет 10 назад наших водителей отправляли в Сочи. Местные не хотели работать за 30 т.р.. У наших были зарплаты на тот момент около 16 т.р.. Они и сейчас получают 18-20. А контора одна и та же.Евгений НатесовТвой комментарий скрыт.HotRSА я вижу. Ну ничего, продублирую. С уточняющим исправлением. К достойным зарплатам. http://marker.to/79NMLV Недавно наших почтальонов отправили в командировку за 100 км. Местные забастовали, ну какой дурак будет работать за минималку. А лет 10 назад наших водителей отправляли в Сочи. Местные не хотели работать за 30 т.р.. У наших были зарплаты на тот момент около 16 т.р.. Они и сейчас получают 18-20. А контора одна и та же.Комментировать
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