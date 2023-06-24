Щенки для охраны следственных изолятор и колоний из Уссурийска отправились на службу

Племенной питомник служебного собаководства в ИК-41 — это база для воспроизводства собак служебных пород с рабочими характеристиками, которые пополняют учреждения ГУФСИН Приморского края и других территориальных органов.
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