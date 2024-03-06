Какие подарки ждут женщины на 8 марта в 2024 году ?

Специалисты провели исследования и выяснили, чего хотят женщины. На 8 Марта мужчинам важно подарить женщинам любовь, романтику и внимание, об этом говорит психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова, сообщает News.
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