Во Франции заявили о навязывании Евросоюзом общей внешней политики из-за США

Global Look Press/Zhang Cheng/XinHua Евросоюз навязывает странам общую внешнюю политику, которая продиктована интересами США, заявил в беседе с РИА Новости лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент, политик Флориан Филиппо.
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