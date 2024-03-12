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Во Франции заявили о навязывании Евросоюзом общей внешней политики из-за США

Во Франции заявили о навязывании Евросоюзом общей внешней политики из-за США

Global Look Press/Zhang Cheng/XinHua Евросоюз навязывает странам общую внешнюю политику, которая продиктована интересами США, заявил в беседе с РИА Новости лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент, политик Флориан Филиппо.

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