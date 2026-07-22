FPV-дроны «Ахмата» разгромили позиции 81-й бригады ВСУ в промзоне

Бойцы разведывательно-ударного центра (РУЦ) спецназа «Ахмат» Минобороны России совместно с батальоном БПС 3-й общевойсковой армии ВС РФ нанесли точные удары FPV-дронами по позициям 81-й отдельной аэромобильной бригады Вооружённых сил Украины, оборудованным в одной из промышленных зон на донецком направлении .