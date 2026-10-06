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Царьград

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Пермский Политех выявил опасность американского клена для экосистемы

Пермский Политех выявил опасность американского клена для экосистемы

Американский клен, активно распространяясь после повреждений, угрожает местной флоре и фауне. Ученый Пермского Политеха Никита Кифель рассказал о признаках и способах идентификации дерева для предотвращения его распространения на участке.

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