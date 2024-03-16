Москалькова рассказала Гутерришу об ограничениях прав россиян на участие в выборах

Татьяна Автушкина/РАПСИ Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу с жалобами на ограничения прав россиян на голосование в ряде иностранных государств.
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