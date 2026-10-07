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Царьград

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Педагогам разъяснили условия досрочной пенсии в 2024 году

Педагогам разъяснили условия досрочной пенсии в 2024 году

Педагоги в Самарской области получают право на досрочную пенсию после 25 лет работы на полную ставку, однако выплаты начнутся только через пять лет после выработки этого стажа.

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