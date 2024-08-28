Лидер группы "Ногу свело" обжаловал в Верховном суде отказ снять статус иноагента

Руководитель музыкальной группы "Ногу свело" Максим Покровский, ранее признанный в России лицом, выполняющим функции иностранного агента, обжаловал в Верховном суде отказ об исключении его из реестра носителей этого статуса.
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